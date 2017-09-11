Сергей Рыжиков: Промес забивает мне в каждом матче

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 9-го тура РФПЛ.

«Мы знали, что «Спартак» — это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.

Вдохновляет ли возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой все хорошо, дай бог ему здоровья.

Какой была установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали.

Кого выделить — Промеса или Адриано? Промес, наверно, считается звездой не только «Спартака», но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьет с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать», — цитирует Рыжикова официальный сайт «Рубина».