Сергей Рыжиков: Промес забивает мне в каждом матче
Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 9-го тура РФПЛ.
«Мы знали, что «Спартак» — это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.
Вдохновляет ли возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой все хорошо, дай бог ему здоровья.
Какой была установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали.
Кого выделить — Промеса или Адриано? Промес, наверно, считается звездой не только «Спартака», но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьет с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать», — цитирует Рыжикова официальный сайт «Рубина».
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция