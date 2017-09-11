Кирсан Илюмжинов: Председатель оргкомитета Кубка мира некрасиво поступил с Ковалевым

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов выразил недовольство поведением председателя организационного комитета Кубка мира в Тбилиси.

«Со стороны Зураба Азмайпарашвили это было некрасиво. Он обиделся на то, как с ним разговаривали. Иногда слова очень сильно цепляют. Если я ничего не путаю, то он не получил гонорара за участие и победы на соревнованиях. За два раунда он должен был получить определенную сумму. Зураб не должен был себя так вести.

Ковалев должен написать соответствующую бумагу в комиссию по этике ФИДЕ. За грубые слова в футболе даже судей могут наказывать. Антону нужно обратиться в комиссию по этике. Там же были свидетели. Дисциплинарный орган нашей организации рассмотрит эту ситуацию», — цитирует Илюмжинова RT.