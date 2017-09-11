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Кирсан Илюмжинов: Ситуация с Ковалевым очень неприятная

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов прокомментировал инцидент на Кубке мира в Тбилиси с участием канадского гроссмейстера Антона Ковалева, отказавшегося переодеть шорты по требованию арбитра.

«Случившаяся ситуация крайне неприятна. Организаторы могли ему и раньше сказать про внешний вид.

Под дресс-кодом подразумевается то, что игрок должен быть в костюме. Все как на официальных мероприятиях. Рекомендуется выступать на соревнованиях именно в такой одежде, а то еще придут в трусах. Обычно это оговаривается в контрактах шахматистов», — цитирует Илюмжинова RT.

Напомним, ранее сообщалось, что канадцу Антону Ковалеву засчитано поражение в первой партии третьего тура Кубка мира по шахматам против израильтянина Максима Родштейна из-за того, что он отказался переодеть шорты по требованию арбитра, а затем ушел и не вернулся для продолжения встречи.

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