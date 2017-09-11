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Евгений Зимин: «Спартак» не в кризисе, а со СКА даже ЦСКА на равных не сыграет

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о старте «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Пока моя оценка «Спартаку» — три с плюсом или четыре с минусом. Огорчает, что красно-белые уже серьезно отстают от двух других московских клубов — ЦСКА и «Динамо», а ведь за чемпионатом столицы мы, ветераны, всегда следим с особым вниманием. С другой стороны, я не могу сказать, что команда в кризисе. Тренерский штаб ее контролирует, игроки бьются. Для нынешнего «Спартака», в котором по объективным причинам удалось собрать не очень много мастеров, крайне важен такой фактор, как «везение». В последних матчах со СКА и «Йокеритом» этот фактор работал исключительно на наших соперников.

В командной игре у СКА сегодня конкурентов нет. Даже ЦСКА, о шести пятерках которого ходит много восторженных разговоров, не особенно впечатляет и пока не готов играть с Санкт-Петербургом на равных. Что уж говорить о «Спартаке»… 

На мой взгляд, все клубы получили напряженный календарь, и мы всем знаем, с чем это связано, — с Олимпиадой. Так что не думаю, что какому-то отдельному клубу нужно жаловаться. Другое дело, что я не понял, почему в прошедшие выходные нас практически лишили хоккея. В августе было по восемь-девять матчей на дню, а в середине сентября в субботу и воскресенье в календаре оказалось лишь три игры. Если наш хоккей хочет бороться за болельщика, то он не имеет права отдавать конкурентам целые выходные», — цитирует Зимина Russia-Hockey.

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