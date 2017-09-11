Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Суркис: Если игроков «Динамо» вызывают в сборную для количества, то реакция будет жесткой

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приглашения игроков клуба в сборную Украины.

«Не понимаю, зачем вызывать наших футболистов в сборную Украины, если они там не играют. Те же Сидорчук, Гармаш – лучшие исполнители на Украине. А Цыганков и Шепелев могли помочь молодежной сборной. Если их вызывают для количества, то в следующий раз мы будем на это реагировать более жестко.

Поймите, я вкладываю деньги в футбол, а в сборной сидят умники, я не имею в виду Андрея Шевченко, которые советуют, кого ставить, а кого – нет. Те же Гармаш и Сидорчук летели шесть с половиной часов в Исландию не для того, чтобы их не выпустили, когда команда проигрывала. Неужели они хуже тех, кто играл? Гарантирую, что они по мастерству и бойцовским качествам, желанию сражаться за Родину, сильнее тех, кто вышел на футбольное поле. Да, эйфория после матча с Турцией не прошла, но для этого есть тренерский штаб, который должен разобрать матч и понимать, что не нужно дергать футболистов, которые имеют достаточно игровой практики и находятся на ведущих ролях в таком клубе, как «Динамо». Думаю, игровое время им можно было найти.

Говорят, что проблематично в сборной играют исполнители, которые в клубах не имеют игровой практики, а разве Зинченко ее имеет? Нужно же толково подходить к этому вопросу. Я бы хотел переговорить с Шевченко по этому поводу. Если игроки не нужны – не надо. Такие исполнители с опытом, как Гармаш, Сидорчук, вернулись психологически надломленными, поскольку чувствуют, что могли помочь сборной. Уверен, они отдали бы все силы – тем более что играли через два дня на третий и необходима была ротация. Не хочу никого критиковать, в том числе футболистов, которые играли, но мы все отвечаем за результат сборной, а не только тренерский штаб и ФФУ», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шахтер» перед Лигой чемпионов лишился защитника КривцоваЦентральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов получил травму на 60-й минуте матча 8-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (3:1), сообщается на официальном сайте оранжево-черных.«Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей»В матче восьмого тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» обыграл луганскую «Зарю» со счетом 2:1.Сергей Рыбалка стал игроком «Сивасспора»Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка перешел в «Сивасспор».Тарас Степаненко: После первого гола исландцев мы полностью посыпалисьПолузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Исландии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2018 года.Андрей Шевченко: Слишком много было затрачено сил в матче с ТурциейГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о поражение от команды Исландии (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.
Теннис
Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев — четвертой, Рублев — 37-й
Футбол
Александр Бубнов: Поводов для паники у болельщиков «Зенита» нет
Футбол
Леонид Трахтенберг: У меня будет серьезный разговор с игроками «Спартака»
Футбол
Сергей Фурсенко: Скоро все придет в норму, «Зенит» вновь будет радовать болельщиков
все новости
Украина
Украинакалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Игорь Суркис
Игорь Суркисвсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости