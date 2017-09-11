Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков согласился продлить контракт со «Спартаком» на три года.

«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», - сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отметим, действующее соглашение 30-летнего Глушакова со «Спартаком» рассчитано до июня 2018 года.