Михаил Гащенков: «Амкару» по силам все исправить

Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков поделился впечатлением от выступления команды в сезоне-2017/18 РФПЛ.

«Ситуация, понятное дело, непростая, да и календарь пошел плотный, тяжелый. Но с лидирующими командами легче играть, больше пространства для контратак. Понятно, что все недовольны положением дел. Понятно, что «Амкар» не должен находиться на последних местах. Однако нет панического состояния. Все прекрасно понимают, что ситуацию исправить можем только сами. А нам по силам это сделать», — цитирует Гащенкова официальный сайт «Амкара».