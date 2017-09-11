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Игорь Суркис: Для Ярмоленко двери в «Динамо» всегда открыты

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что нападающий «Боруссии» Андрей Ярмоленко всегда может вернуться обратно в клуб.

«В свое время мы вернули Шевченко, и если Ярмоленко захочет закончить карьеру в «Динамо», у него столько здоровья, что он и в 35 лет поможет клубу, поверьте мне. Если он захочет вернуться, мы ждем его в любом качестве. Вы же знаете, что у нас в клубе работают ребята, которые всю жизнь отдали «Динамо»: Мунтян, Биба, Безсонов, Веремеев, Михайличенко, и более молодое поколение динамовцев. Я не отказал ни одному человеку, который хочет работать на пользу «Динамо», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

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