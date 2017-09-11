Сергей Фурсенко: В игре с «Динамо» Ригони помешал долгий перелет из Аргентины

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от дебюта полузащитника Эмилиано Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

- Он очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает. Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать. Но правильно сделал Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, Ригони вышел в стартовом составе на игру с «Динамо» (0:0) и провел на поле 55 минут. Аргентинец перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро, 24-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт.

Следующий матч подопечные Манчини проведут в рамках Лиги Европы 14 сентября. В Македонии зенитовцы встретятся с «Вардаром», начало матча в 22:05.