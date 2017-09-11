Сергей Фурсенко: В игре с «Динамо» Ригони помешал долгий перелет из Аргентины
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от дебюта полузащитника Эмилиано Ригони в матче 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).
- Он очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает. Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать. Но правильно сделал Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».
Напомним, Ригони вышел в стартовом составе на игру с «Динамо» (0:0) и провел на поле 55 минут. Аргентинец перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро, 24-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт.
Следующий матч подопечные Манчини проведут в рамках Лиги Европы 14 сентября. В Македонии зенитовцы встретятся с «Вардаром», начало матча в 22:05.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция