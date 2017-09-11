Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА
Источник: КХЛКомментарии
СКА перевел защитника Егора Яковлева в список травмированных до 7 октября, сообщает официальный сайт КХЛ.
В последнем матче, в котором армейцы победили «Северсталь» (7:2) хоккеист получил повреждение, однако продолжил играть.
Напомним, в сезоне-2017/18 игрок принял участие в семи матчах и отметился двумя результативными передачами. Ближайший матч команды Знарка пройдет 11 сентября, СКА дома сыграет с «Ладой».
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