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Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА

Источник:  КХЛКомментарии

СКА перевел защитника Егора Яковлева в список травмированных до 7 октября, сообщает официальный сайт КХЛ.

В последнем матче, в котором армейцы победили «Северсталь» (7:2) хоккеист получил повреждение, однако продолжил играть. 

Напомним, в сезоне-2017/18 игрок принял участие в семи матчах и отметился двумя результативными передачами. Ближайший матч команды Знарка пройдет 11 сентября, СКА дома сыграет с «Ладой».

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