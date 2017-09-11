Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА

читайте также

Евгений Зимин: «Спартак» не в кризисе, а со СКА даже ЦСКА на равных не сыграет Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о старте «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Динамо» обыграло СКА – 5:0. Но это не то, о чем вы подумали СКА – неосновной, а «Динамо» вообще петербургское.

Этот парень – Неймар хоккейного сезона. Хотя сам он против такого сравнения СКА выиграл восьмой матч подряд у «Северстали», которая бодрее вокруг льда, чем на нем.

Олег Знарок: Все хотят обыграть СКА, но я советую относиться к нам попроще Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Северсталью» (7:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.