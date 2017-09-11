Олег Корнаухов: ЦСКА будет тяжело против быстрых игроков «Бенфики»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и московским ЦСКА.

«Португальский футбол всем известен. Из года в год «Бенфику» покидают футболисты и переходят в очень известные клубы. Но команда всегда снова собирается, снова становится чемпионом, снова играет в Лиге чемпионов. ЦСКА в предстоящем матче будет очень сложно, потому что в «Бенфике» молодые быстрые ребята - тяжело будет против них играть, тем более, на поле в Лиссабоне.



Любой спортсмен выходит на поле играть на победу. Другое дело, как это будет получаться или не получаться… А выходить с планом вырвать у соперника ничью – значит, заранее обрекать себя на проигрыш, из этого ничего не получится.



Я как болельщик ЦСКА всегда верю, что команда будет выигрывать и удачно выступать. Не всегда это получается, но для меня это не будет значить, что я в эту команду больше не верю. Но я сам прошел все это, будучи игроком. По-разному ощущаешь себя, выходя на матчи – иногда тяжело, а иногда понимаешь, что все легко получается. Мы верим в победу, а все остальное уже зависит от самих армейцев.



Уже здорово, что команда прошла сито отбора и прошла в групповой этап. Это хороший результат для армейцев - плюс финансовая составляющая. И болельщики уже приучены к тому, что армейцы всегда играют в групповом этапе. Группа у ЦСКА непростая. Думаю, «Манчестер Юнайтед» стоит немного особняком, а ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» составят ему конкуренцию и будут бороться за второе место в этой группе», - цитирует Корнаухова «Р-Спорт».