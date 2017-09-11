Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Корнаухов: ЦСКА будет тяжело против быстрых игроков «Бенфики»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и московским ЦСКА.

«Португальский футбол всем известен. Из года в год «Бенфику» покидают футболисты и переходят в очень известные клубы. Но команда всегда снова собирается, снова становится чемпионом, снова играет в Лиге чемпионов. ЦСКА в предстоящем матче будет очень сложно, потому что в «Бенфике» молодые быстрые ребята - тяжело будет против них играть, тем более, на поле в Лиссабоне.

Любой спортсмен выходит на поле играть на победу. Другое дело, как это будет получаться или не получаться… А выходить с планом вырвать у соперника ничью – значит, заранее обрекать себя на проигрыш, из этого ничего не получится.

Я как болельщик ЦСКА всегда верю, что команда будет выигрывать и удачно выступать. Не всегда это получается, но для меня это не будет значить, что я в эту команду больше не верю. Но я сам прошел все это, будучи игроком. По-разному ощущаешь себя, выходя на матчи – иногда тяжело, а иногда понимаешь, что все легко получается. Мы верим в победу, а все остальное уже зависит от самих армейцев.

Уже здорово, что команда прошла сито отбора и прошла в групповой этап. Это хороший результат для армейцев - плюс финансовая составляющая. И болельщики уже приучены к тому, что армейцы всегда играют в групповом этапе. Группа у ЦСКА непростая. Думаю, «Манчестер Юнайтед» стоит немного особняком, а ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» составят ему конкуренцию и будут бороться за второе место в этой группе», - цитирует Корнаухова «Р-Спорт».

Матч

Бенфика - ЦСКА

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дениз Айтекин назначен на матч «Марибор» – «Спартак»Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».«Я поступил глупо». Бэйл – о проблемах в «Реале», своем хобби и премьер-лиге«Я поступил глупо». Бэйл – о проблемах в «Реале», своем хобби и премьер-лигеПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал интервью испанской газете Еl Рais.«Он станет настоящим бомбардиром». Азар – о Морате и Лиге чемпионов«Он станет настоящим бомбардиром». Азар – о Морате и Лиге чемпионовПолузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о планах лондонского клуба, а также оценил новичка «синих» Альваро Морату.Андер Эррера: «МЮ» не должен думать о победе в Лиге чемпионовАндер Эррера: «МЮ» не должен думать о победе в Лиге чемпионовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Базеля».Паулу Фонсека: Шевченко не очень хорошо отработал на жеребьевке Лиге чемпионовГлавный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.
Хоккей
Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА
Футбол
Сергей Фурсенко: В игре с «Динамо» Ригони помешал долгий перелет из Аргентины
Футбол
Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»
Футбол
Матч «Реал» – «Барселона» перенесен
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Олег Корнаухов
Олег Корнауховвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости