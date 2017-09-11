Юрген Клопп: Коутиньо не тренировался три недели, поэтому пропустил игру с «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему хавбек «красных» Филиппе Коутиньо пропустил матч 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:5).

«Он вернулся к нам после долгого перелета. Фил провел всего два матча, и не тренировался три недели. Нас ждет игра в среду и субботу, поэтому мы решили, что будет лучше, если он хорошо поработает, и будет готов на сто процентов. Сейчас у меня хорошие новости.

Коутиньо – фантастический игрок. Надеюсь, он вернется в строй в ближайшее время», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что полузащитник отказывается выступать за «Ливерпуль», поскольку хотел этим летом перебраться в «Барселону».