Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: Коутиньо не тренировался три недели, поэтому пропустил игру с «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему хавбек «красных» Филиппе Коутиньо пропустил матч 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:5).

«Он вернулся к нам после долгого перелета. Фил провел всего два матча, и не тренировался три недели. Нас ждет игра в среду и субботу, поэтому мы решили, что будет лучше, если он хорошо поработает, и будет готов на сто процентов. Сейчас у меня хорошие новости.

Коутиньо – фантастический игрок. Надеюсь, он вернется в строй в ближайшее время», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что полузащитник отказывается выступать за «Ливерпуль», поскольку хотел этим летом перебраться в «Барселону». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коутиньо сможет сыграть против «Севильи»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Коутиньо попадет в заявку на матч 1- ого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон: Я в порядке, отделался испугомГолкипер «Манчестер Сити» Мораес Эдерсон рассказал о травме, которую он получил в матче с «Ливерпулем» (5:0).«Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак», не спеши ликовать«Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак», не спеши ликовать«Манчестер Сити» в 4-м туре чемпионата Англии разгромил «Ливерпуль», которому предстоит играть в Лиге чемпионов со «Спартаком».Кевин де Брюйне: На тренировках мы часто отрабатываем игру в неравных составахПолузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о домашней победе над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Доктора сказали, что у Эдерсона ничего не сломаноГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвариола прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.
Хоккей
Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА
Футбол
Сергей Фурсенко: В игре с «Динамо» Ригони помешал долгий перелет из Аргентины
Футбол
Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»
Футбол
Матч «Реал» – «Барселона» перенесен
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости