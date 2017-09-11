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Константин Брянский: Игроки «Факела», игравшие в сборной, сильно опустошены

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в первом туре российской Суперлиги со счетом 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:16, 15:13).

«Прежде всего хочу поздравить игроков «Факела» — Волкова, Клюку и Власова — с победой на чемпионате Европы. Это грандиозный результат сборной России за последние четыре года. Было заметно, что парни выложились полностью в Польше и сейчас еще несколько опустошены. Им нужно немного времени, чтобы снова прийти в форму.

Что касается нашего сегодняшнего матча, то нам удалось выдержать напор «Факела» в первых двух партиях, где наши соперники играли просто великолепно. Все решили несколько мячей, а эйс в конце четвертого сета, наверное, придал нам уверенности, и это помогло выиграть», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.

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