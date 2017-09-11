Безбородов назначен на матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Эвертоном»

Российский судья Владислав Безбородов обслужит матч группового этапа Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и английским «Эвертоном», об этом сообщили на официальном сайте УЕФА.



Вместе с Безбородовым в Италию отправятся лайнсмены: Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Кирилл Левников и Игорь Федотов назначены дополнительными арбитрами, четвертый судья – Алексей Лунев.

Добавим, что на домашней арене итальянцев в Бергамо идет реконструкцию, поэтому встреча группы E между «Аталантой» и «Эвертоном» пройдет 14 сентября на стадионе «Мапеи» в Редж-нель-Эмилии.