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Безбородов назначен на матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Эвертоном»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российский судья Владислав Безбородов обслужит матч группового этапа Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и английским «Эвертоном», об этом сообщили на официальном сайте УЕФА.

Вместе с Безбородовым в Италию отправятся лайнсмены: Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Кирилл Левников и Игорь Федотов назначены дополнительными арбитрами, четвертый судья – Алексей Лунев.

Добавим, что на домашней арене итальянцев в Бергамо идет реконструкцию, поэтому встреча группы E между «Аталантой» и «Эвертоном» пройдет 14 сентября на стадионе «Мапеи» в Редж-нель-Эмилии.

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