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Сергей Фурсенко: Адвокат тоже начинал с ничьих

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уверен, что сине-бело-голубые начнут забивать после двух нулевых ничьих в премьер-лиге.

«Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.

Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – цитирует Фурсенко «Р-Спорт».

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