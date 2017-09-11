Сергей Фурсенко: Адвокат тоже начинал с ничьих

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уверен, что сине-бело-голубые начнут забивать после двух нулевых ничьих в премьер-лиге.



«Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.



Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – цитирует Фурсенко «Р-Спорт».