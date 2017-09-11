Pikachu и Aoharide стали игроками М19
Ярослав «Pikachu» Василенко и Альберт «Aoharide» Гараев присоединились к составу М19.
«Решафл выдался для нас очень непростым, и сбор коллектива закончился недавно. Ребята уже прибыли на буткемп и начали подготовку к играм. Сезон состоит из множества турниров и мы постараемся показать хороший результат. Болейте за нас, нам очень важна ваша поддержка!» — прокомментировал менеджер состава по Dota 2 Сергей Быковский.
Pikachu ранее выступал за Cyber Anji, а Aoharide играл в Double Dimension.
Состав M19:
Александр «Nix» Левин
Глеб «Funn1k» Липатников
Николай «muriel» Байков
Альберт «Aoharide» Гараев
Ярослав «Pikachu» Василенко
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