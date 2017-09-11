Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА – «Лада», «Динамо» М – «Магнитка» и другие матчи. LIVE

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Йокерит - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Перерыв

Голы:

Бывальцев (Ли), 3:04 (1:0). Анттила (Ниеми), 12:14 (1:1). Дедунов (Атюшов), 16:08 (2:1). О'Нил (Лепистё, Толванен), 18:46 (2:2). Толванен (О'Нил), 32:05 (2:3). Гилрой (Йоэнсуу, Риссанен), 38:40 (2:4).

Место и дата

11 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Адмирал - Слован - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Жафяров (Казаков, Махановский), 28:17 (1:0).

Место и дата

11 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

11 сентября 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - ХК Сочи

Место и дата

11 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Автомобилист

Место и дата

11 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Лада

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Металлург Мг

Место и дата

11 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Мн - Трактор

Место и дата

11 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКАСКА перевел защитника Егора Яковлева в список травмированных до 7 октября, сообщает официальный сайт КХЛ.«Только идиот порвет контракт в НХЛ ради Олимпиады». Фетисов о ситуации Овечкина«Только идиот порвет контракт в НХЛ ради Олимпиады». Фетисов о ситуации ОвечкинаО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Евгений Зимин: «Спартак» не в кризисе, а со СКА даже ЦСКА на равных не сыграетДвукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился мнением о старте «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.Генеральный директор «Амура»: Хабаровск – российский ТоронтоГенеральный директор «Амура» Александр Филиппенко заявил, что Хабаровск в спортивном плане становится похожим на канадский город Торонто.ЦСКА в гостях у Кинэна, «Магнитка» - в Парке легенд. Превью игрового дня в КХЛЦСКА в гостях у Кинэна, «Магнитка» - в Парке легенд. Превью игрового дня в КХЛБольшой хоккейный понедельник дарит нам восемь матчей.
Хоккей
Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА
Футбол
Сергей Фурсенко: В игре с «Динамо» Ригони помешал долгий перелет из Аргентины
Футбол
Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»
Футбол
Матч «Реал» – «Барселона» перенесен
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости