КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА – «Лада», «Динамо» М – «Магнитка» и другие матчи. LIVE
Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Йокерит - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)Перерыв
Голы:
Бывальцев (Ли), 3:04 (1:0). Анттила (Ниеми), 12:14 (1:1). Дедунов (Атюшов), 16:08 (2:1). О'Нил (Лепистё, Толванен), 18:46 (2:2). Толванен (О'Нил), 32:05 (2:3). Гилрой (Йоэнсуу, Риссанен), 38:40 (2:4).
Место и дата
11 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Адмирал - Слован - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Жафяров (Казаков, Махановский), 28:17 (1:0).
Место и дата
11 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
11 сентября 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция