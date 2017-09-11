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Анна Погорилая: Новую программу мне поставили Морозов и Камерленго

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 Анна Погорилая  рассказала о подготовке к новому сезону. Для своей короткой программы фигуристка выбрала испанскую тему, а музыку для произвольного выступления спортсменка взяла из балета «Лебединое озеро».

«Короткую программу мне ставил Паскуале Камерленго, я ездила к нему в Детройт. Получила колоссальный опыт, колоссальные эмоции от работы с ним. После этого у меня было два шоу в Японии. В перерыве между ними я успела слетать в Москву и поставить произвольную программу с Николаем Морозовым. Он сделал уже много программ под музыку из этого балета, и опыта у него много. Так что настрой у меня боевой. Уже восстанавливаемся и катаемся», – рассказала Погорилая официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что Погорилая находилась на сборе национальной команды в Сочи, и участия в контрольных прокатах не принимала.

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