В Берлине 10-28 марта пройдет турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Германии с 10 по 28 марта 2018 года, сообщает «Р-Спорт».
В соревнованиях примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира, в том числе и Сергей Карякин. Победитель получит возможность сыграть с Магнусом Карлсеном – действующим обладателем шахматной короны.
Призовой фонд турнира будет увеличен на 10% за счет продаж онлайн-билетов и будет составлять 420 тысяч евро.
Добавим, что билеты поступят в продажу 4 октября. Турнир пройдет на специально подготовленной площадке в центре Берлина.
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