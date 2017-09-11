В Берлине 10-28 марта пройдет турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Германии с 10 по 28 марта 2018 года, сообщает «Р-Спорт».

В соревнованиях примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира, в том числе и Сергей Карякин. Победитель получит возможность сыграть с Магнусом Карлсеном – действующим обладателем шахматной короны.

Призовой фонд турнира будет увеличен на 10% за счет продаж онлайн-билетов и будет составлять 420 тысяч евро.

Добавим, что билеты поступят в продажу 4 октября. Турнир пройдет на специально подготовленной площадке в центре Берлина.