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Дениз Айтекин назначен на матч «Марибор» – «Спартак»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

Главным арбитром встречи назначен Дениз Айтекин, помогать судьи на линии Гвидо Клефе и Марк Борш, дополнительные помощники — Марко Фритц и Беньямин Бранд, четвертый рефери – Эдуард Байтингер.

Напомним, игра пройдет 13 сентября в Словении и начнется в 21:45 по московскому времене, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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