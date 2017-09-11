Дениз Айтекин назначен на матч «Марибор» – «Спартак»
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».
Главным арбитром встречи назначен Дениз Айтекин, помогать судьи на линии Гвидо Клефе и Марк Борш, дополнительные помощники — Марко Фритц и Беньямин Бранд, четвертый рефери – Эдуард Байтингер.
Напомним, игра пройдет 13 сентября в Словении и начнется в 21:45 по московскому времене, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция
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