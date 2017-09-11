«Динамо СПб» – «Зенит». Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург»
Источник: Twitter.comКомментарии
Определились дата, время и место встречи 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом».
Матч Олимп Кубка России, в котором #ДинамоСПб будет принимать @zenit_spb пройдёт на стадионе Санкт-Петербург 21 сентября. Начало - в 20:00— ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) 11 сентября 2017 г.
Напомним, подопечные Александра Точилина начали борьбу за трофей с 1/32 финала, бело-голубые оказались сильнее «Чертаново» со счетом 2:0.
«Зенит», как и остальные клубы РФПЛ, стартуют в турнире со стадии 1/16 финала.
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