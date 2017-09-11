«Урал» – «СКА-Хабаровск». История противостояния

Сегодня в Екатеринбурге в матче 9-го тура РФПЛ «Урал» примет «СКА-Хабаровск».

Всего в российской истории эти команды провели между собой 20 официальных встреч: 12 побед у екатеринбуржцев, шесть ничьих и две победы у хабаровчан, разница мячей – 32:15 в пользу «Урала».

В Екатеринбурге команды провели 10 матчей: семь побед у хозяев и три ничьи.