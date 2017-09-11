Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-20 : 1Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» – «СКА-Хабаровск». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Екатеринбурге в матче 9-го тура РФПЛ «Урал» примет «СКА-Хабаровск».

Всего в российской истории эти команды провели между собой 20 официальных встреч: 12 побед у екатеринбуржцев, шесть ничьих и две победы у хабаровчан, разница мячей – 32:15 в пользу «Урала».

В Екатеринбурге команды провели 10 матчей: семь побед у хозяев и три ничьи.

Матч

Урал - СКА-Хабаровск

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Директор «Ахмат-Арены»: В Грозном стояла аномальная жара, поэтому поле приболелоДиректор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев объяснил, почему поле во время матча 9-го тура РФПЛ с московским «Локомотивом» (1:1) было не в оптимальном состоянии.«Спартак» воскрес. Воистину воскрес!» или «Манчини в отставку!» Обзор гостевых«Спартак» воскрес. Воистину воскрес!» или «Манчини в отставку!» Обзор гостевых«Советский спорт» за матч до конца 9-го тура подводит итоги, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Алексей Игонин: «Зенит» недосчитался двух очковБывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги матчи девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».Воспитанник «Барселоны» затмил Промеса! Пять лучших игроков 9-го тура РФПЛВоспитанник «Барселоны» затмил Промеса! Пять лучших игроков 9-го тура РФПЛ«Советский спорт» выделяет лучших игроков 9-го тура РФПЛ.Дзюба будет играть больше, хотя и запорол главный момент «Зенита». Вот почемуДзюба будет играть больше, хотя и запорол главный момент «Зенита». Вот почемуФорвард «Зенита» воспользовался своим шансом, хоть и не забил «Динамо».
Футбол
Браун Форбс стал игроком «Амкара»
Футбол
Де Бур отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбол
«Урал» – «СКА-Хабаровск». История противостояния
Футбол
«Динамо СПб» – «Зенит». Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург»
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости