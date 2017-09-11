Анна Чакветадзе: Рублев показал не все, на что способен

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что российский теннисист Андрей Рублев обладает великолепным потенциалом.

«У Рублева великолепный потенциал, и я буду надеяться, что он сможет его до конца раскрыть. Будем ждать с нетерпением, когда Андрей полностью раскроется», - цитирует Чакветадзе «Р-Спорт».



19-летний российский теннисист на US Open уступил в четвертьфинале первой ракетке мира и будущему победителю турнира Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6). Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема.

На данный момент россиянин занимает 37-е место в рейтинге ATP.