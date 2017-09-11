Анна Чакветадзе: Рублев показал не все, на что способен
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что российский теннисист Андрей Рублев обладает великолепным потенциалом.
«У Рублева великолепный потенциал, и я буду надеяться, что
он сможет его до конца раскрыть. Будем ждать с нетерпением, когда Андрей
полностью раскроется», - цитирует Чакветадзе «Р-Спорт».
19-летний российский теннисист на US Open уступил в четвертьфинале первой ракетке мира и будущему победителю турнира Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6). Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема.
На данный момент россиянин занимает 37-е место в рейтинге ATP.
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