Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-20 : 1Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анна Чакветадзе: Рублев показал не все, на что способен

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что российский теннисист Андрей Рублев обладает великолепным потенциалом.

«У Рублева великолепный потенциал, и я буду надеяться, что он сможет его до конца раскрыть. Будем ждать с нетерпением, когда Андрей полностью раскроется», - цитирует Чакветадзе «Р-Спорт».

19-летний российский теннисист на US Open уступил в четвертьфинале первой ракетке мира и будущему победителю турнира Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6). Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема.

На данный момент россиянин занимает 37-е место в рейтинге ATP.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев – четвертой, Рублев – 37-йВ обновленном рейтинге ATP от 11 сентября швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, немец Александр Зверев — на четвертую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 32-ю позицию. Его соотечественник Андрей Рублев стал 37-й ракеткой мира.«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян«Советский спорт» подводит итоги турнира для наших игроков.Анна Дмитриева: Рублев совсем не похож на Сафина, он более импульсивенАнна Дмитриева: Рублев совсем не похож на Сафина, он более импульсивенТелекомментатор Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» дала подробную характеристику Андрею Рублеву.Анна Дмитриева: Рублев предстал совсем другим – он прибавил в надежностиТелекомментатор Анна Дмитриева – об игре российского теннисиста Андрея Рублева.Владимир Камельзон: Рублев – лучшее, что происходит с российским теннисомЗаслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал выступление Андрея Рублева на US Open.
Футбол
Де Бур отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбол
«Урал» – «СКА-Хабаровск». История противостояния
Футбол
«Динамо СПб» – «Зенит». Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург»
Теннис
Мугуруса стала первой ракеткой мира, Шарапова – 103-й
все новости
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости
Анна Чакветадзе
Анна Чакветадзевсе новости