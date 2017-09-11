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Юрий Чередник: «Енисей» совершал глупые ошибки в матче с «Югрой»

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» в первом туре российской Суперлиги со счетом 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 22:25).

«Было сильное волнение, отсюда, наверное, так много своих ошибок. В четвертой партии мы сделали шесть своих ошибок глупейших, вот вам, пожалуйста, и результат! Подача вначале летела, потом почему-то начали ослаблять. Пока что нет взаимосвязи на площадке.

Повторю: очень много своих глупейших ошибок, какие-то касания невероятные, мяч перелетает – все бегут, и никто не может подбить… Нам есть над чем работать, всё в наших руках», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.

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