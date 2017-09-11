Де Бур отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Источник: ФК «Кристал Пэлас»Комментарии
Франк де Бур уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, 47-летний голландский специалист возглавил лондонскую команду в июне этого года.
Однако нынешний сезон английской премьер-лиги «Кристал Пэлас» начал крайне неудачно: «орлы» уступили в первых четырех встречах, не забив ни одного мяча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически