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Де Бур отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»

Источник:  ФК «Кристал Пэлас»Комментарии

Франк де Бур уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, 47-летний голландский специалист возглавил лондонскую команду в июне этого года.

Однако нынешний сезон английской премьер-лиги «Кристал Пэлас» начал крайне неудачно: «орлы» уступили в первых четырех встречах, не забив ни одного мяча.

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