Браун Форбс стал игроком «Амкара»

26-летний полузащитник Фелисио Браун Форбс подписал контракт с пермским «Амкаром».

Форбс заключил контракт до конца сезона в статусе свободного агента, сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы подписали очень обучаемого и дисциплинированного игрока, который по не зависящим от него причинам не смог проявить себя в предыдущих клубах, и сейчас буквально рвется в бой», - поделился спортивный директор пермяков Виктор Засульский.

Напомним, что Форбс выступал за «Крылья Советов», «Уфу», «Арсенал» и «Анжи». В общей сложности провел 19 матчей в чемпионате России и забил 2 мяча.