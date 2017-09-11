Дидье Дрогба: Горжусь Моратой, он забил гол в непростом матче

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба оценил новичка «синих» Альваро Морату, отметив испанца в матче 4-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1).

«Он забивает голы, которые приносят победу. Очень счастлив за «Челси» и этого парня. Голы имеют важное значение для форварда, особенно, если речь идет о новой команде. У людей большие надежды на Морату. Надеюсь, он проведет отличный сезон, потому Альваро очень нужен клубу.

Я гордился его голом в ворота»Лестера», поскольку это был очень тяжелый матч. С «Лестером» всегда непросто, поэтому я доволен победой», – заявил Дрогба.

Напомним, Мората перебрался в Лондон минувшим летом из мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.