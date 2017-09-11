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Дидье Дрогба: Горжусь Моратой, он забил гол в непростом матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба оценил новичка «синих» Альваро Морату, отметив испанца в матче 4-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1).

«Он забивает голы, которые приносят победу. Очень счастлив за «Челси» и этого парня. Голы имеют важное значение для форварда, особенно, если речь идет о новой команде. У людей большие надежды на Морату. Надеюсь, он проведет отличный сезон, потому Альваро очень нужен клубу.

Я гордился его голом в ворота»Лестера», поскольку это был очень тяжелый матч. С «Лестером» всегда непросто, поэтому я доволен победой», – заявил Дрогба.

Напомним, Мората перебрался в Лондон минувшим летом из мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Матч

Лестер Сити - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Мората 41 (0:1). Канте 49 (0:2). Варди 62 (1:2 - пен.).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Магуайр, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Слимани (Грэй, 46), Варди

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Мозес (Дзаппакоста, 74), Канте, Фабрегас (Азар, 79), Бакайоко, Педро (Виллиан, 64), Мората

Предупреждения:

Ндиди, 84 - нет

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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