Спортдиректор «Динамо СПб»: «Зениту» тоже было интересно играть не на малой арене «Петровского» или в Великом Новгороде

Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал проведение матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург».

- Как сказал руководитель «Зенита» Сергей Фурсенко, это новая история. Для нас и футболистов это большое событие - сыграть на таком стадионе. Надеемся, что придет много зрителей, и матч пройдет в нормальной, хорошей обстановке.

- Ждете 50 тысяч зрителей?

- Так как у нас нет опыта проведения мероприятий на аренах такого масштаба, не могу сказать. Лучше об этом скажут маркетологи «Зенита». В любом случае мы будем совместно заниматься распространением билетов. Нам бы хотелось, чтобы было больше 22 тысяч зрителей, чтобы проведение матча на стадионе «Санкт-Петербург», а не на «Петровском» было обоснованным.



- «Зенит» часть расходов возьмет на себя?

- Я бы не хотел раскрывать финансовые взаимоотношения наших клубов. Мы договорились, что будем играть на Крестовском.



- Сумма аренды стадиона для «Динамо» подъемная?

- Раз договорились - значит, да.



- Но вряд ли обошлись без помощи «Зенита».

- Скажу так: «Зенит» тоже был заинтересован, чтобы играть не на малой арене «Петровского» или в Великом Новгороде. Где-то были компромиссные решения.



- Игроки готовы дать бой «Зениту»?

- Впереди матч первенства с «Тюменью», мы готовимся к нему. Хорошо, что сейчас пауза, можем восстановиться. О «Зените» еще не думаем. В любом случае у футболистов будет запредельная мотивация, никого не нужно будет настраивать. Как сыграем, покажет матч, - сказал Орлов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи в 20:00.