«Йокерит» на выезде обыграл «Амур»

«Куньлунь» отыграл у ЦСКА три шайбы, но уступил в овертайме

«Куньлунь» отыграл у ЦСКА три шайбы, но уступил в овертайме «Куньлунь» дома уступил ЦСКА (3:4 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Югра» и «Сибирь» произвели обмен игроками. В Новосибирск переходит нападающий Денис Горбунов, в Ханты-Мансийск приезжает форвард Илья Шипов, сообщается на официальном сайте «Югры».

«Сибирь» обменяла Шипова в «Югру» на Горбунова «Югра» и «Сибирь» произвели обмен игроками. В Новосибирск переходит нападающий Денис Горбунов, в Ханты-Мансийск приезжает форвард Илья Шипов, сообщается на официальном сайте «Югры».

Нападающий ХК «Сибири» Артем Артемов получил травму в матче КХЛ с омским «Авангардом», из-за чего, по информации официального сайта новосибирского хоккейного клуба, пропустит месяц.

Хоккеист «Сибири» Артемов выбыл на месяц из-за травмы Нападающий ХК «Сибири» Артем Артемов получил травму в матче КХЛ с омским «Авангардом», из-за чего, по информации официального сайта новосибирского хоккейного клуба, пропустит месяц.