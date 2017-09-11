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«Йокерит» на выезде обыграл «Амур»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Амур» дома уступил «Йокериту» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Алексей Бывальцев и Павел Дедунов, у гостей - Марко Анттила, Брайан О'Нил, Ээли Толванен и Мэттью Гилрой.

Финский клуб вышел на четвертое место в Западной конференции, дальневосточники идут десятыми на Востоке.

13 сентября «Амур» примет ЦСКА, а «Йокерит» в тот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».

Матч

Амур - Йокерит - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Голы:

Бывальцев (Ли), 3:04 (1:0). Анттила (Ниеми), 12:14 (1:1). Дедунов (Атюшов), 16:08 (2:1). О'Нил (Лепистё, Толванен), 18:46 (2:2). Толванен (О'Нил), 32:05 (2:3). Гилрой (Йоэнсуу, Риссанен), 38:40 (2:4).

Место и дата

11 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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