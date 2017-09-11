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73-летний Душан Ивкович признан легендой Евролиги

Источник:  ЕвролигаКомментарии
Душан Ивкович станет первым тренером, удостоенным звания легенды Евролиги. Почти полвека сербский специалист посвятил любимому делу. Торжественная церемония состоится после игры бывших подопечных Ивковича с «Олимпиакосом» (Пирея).

Под руководством Ивковича профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок России. В сезоне – 2005/06 победил к Кубке Европы с московским «Динамо».

Напомним, что помимо московских клубов Ивкович был главным тренером «Партизан», «Раднички», «Войводину» (все - Сербия), «Шибеник» (Хорватия), сборные Югославии и Сербии, «Арис», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК (все - Греция) и «Анадолу Эфес» (Турция).

В списке его тренерских достижений две победы в Евролиге, трижды победитель Чемпионата Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр.

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