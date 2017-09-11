Пойет покинул пост наставника «Шанхай Шэньхуа»
Источник: France PressКомментарии
Густаво Пойет ушел в отставку с поста главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», сообщает агентство Франс Пресс.
Уругваец занимал пост главного тренера 10 месяцев. В последних четырех играх китайский клуб терпел поражения. «Шанхай Шэньхуа» делит 11-12-е место с «Ханань Цзянье».
Пойет был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» после увольнения Грегорио Манцано. Ранее уругваец работал в испанском «Бетисе».
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