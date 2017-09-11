Пойет покинул пост наставника «Шанхай Шэньхуа»

Бывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет, который сейчас тренирует китайский «Шанхай Шеньхуа», уверен, что лондонский клуб станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

Густаво Пойет: «Челси» станет чемпионом Бывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет, который сейчас тренирует китайский «Шанхай Шеньхуа», уверен, что лондонский клуб станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне.