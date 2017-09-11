«Ростелеком» планирует инвестировать в Vega Squadron и киберспортивную арену

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» планирует инвестировать в организацию Vega Squadron и киберспортивную арену, сообщает РБК.



По информации РБК, компания ведет переговоры с организацией Vega Squadron, а также с двумя киберспортивными аренами: Gamer Stadium (ТЦ «Авиапарк») и Cyberspace Rivierra (ТЦ «Ривьера»).



«Если договорятся об инвестициях в Vega Squadron, то и арендовать наверняка будут Cyberspace, так как это домашняя площадка этой команды», — прокомментировал топ-менеджер на рынке киберспорта.



«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания с преимущественно государственным участием. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет (первое место в России по количеству абонентов), интерактивного телевидения, сотовой связи и др. По данным компании, её услугами пользуются более 100 млн жителей России.