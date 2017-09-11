Словенские СМИ: Каррера готовит сюрприз для «Марибора»

Люблянская газета «Экипа» сообщила, что тренер московского «Спартака» Массимо Каррера готовит для «Марибора» тактический сюрприз.

Как известно, тренер «Марибора» Дарко Миланич на прошлой неделе направлял своего помощника Сашу Гайсера в Россию на просмотр московского «Спартака» в домашнем матче с казанским «Рубином».

Руководители и игроки словенского клуба в интервью газете не скрывают, что от сведений, добытых в ходе «шпионской миссии», будет зависит очень многое в их игре со «Спартаком» в групповом раунде Лиги чемпионов в ближайшую среду.

Однако тренер красно-белых Массимо Каррера, похоже, в ходе субботней встречи с казанцами раскрыл далеко не все свои карты и готовит для «Марибора» сюрприз.

По сведениям газеты, «Спартак» сообщил словенскому клубу, что прибудет в Марибор лишь после обеда во вторник, за сутки до игры. Красно-белые даже отказались от своего права опробовать поле на местном стадионе «Людски врт» или провести тренировку на любом другом поле в Мариборе.

Вместо этого они проведут тактические занятия в закрытом режиме у себя дома, в Тарасовке, утром во вторник, перед вылетом..

По мнению наблюдателей, «Спартак» пошел на этот необычный шаг в стремлении сохранить в тайне некую задумку, подготовленную к матчу Лиги чемпионов, чтобы застать соперника врасплох.

Не исключено, что за этим планом стоит швейцарский аналитик Жан-Пьер Героса, специально приглашенный Каррерой этим летом в свой тренерский штаб с целью изучения способов нейтрализации соперников «Спартака».