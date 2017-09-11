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«Адмирал» по буллитам обыграл «Слован»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Адмирал» дома обыграл «Слован» (2:1 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Дамир Жафяров, у гостей - Томми Тайми.

В серии буллитов победу дальневосточникам принесли точные броски Максима Казакова и Дмитрия Саюстова.

Команда из Владивостока по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции, клуб из Братиславы идет восьмым на Западе.

13 сентября «Адмирал» примет «Йокерит», а «Слован» в тот же день сыграет в гостях в «Куньлунем».

Матч

Адмирал - Слован - 3:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:0)

Голы:

Жафяров (Казаков, Макаренко), 28:17 (1:0). Баркер (Геноуэй, Кашпар), 59:29 (1:1).

Победный буллит:

Саюстов - 3:1.

Место и дата

11 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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