«Адмирал» по буллитам обыграл «Слован»

«Адмирал» дома обыграл «Слован» (2:1 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Дамир Жафяров, у гостей - Томми Тайми.

В серии буллитов победу дальневосточникам принесли точные броски Максима Казакова и Дмитрия Саюстова.

Команда из Владивостока по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции, клуб из Братиславы идет восьмым на Западе.



13 сентября «Адмирал» примет «Йокерит», а «Слован» в тот же день сыграет в гостях в «Куньлунем».