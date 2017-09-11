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Нолито выбыл из строя и не поможет «Севилье» в матче с «Ливерпулем»

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Севильи», хавбек испанского клуба Нолито не сыграет в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Отмечается, что футболист получил травму в матче примеры против «Эйбара» (3:0). Испанец получил повреждение подколенного сухожилия.

Также сообщается, что в ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование.

Напомним, встречу с «Ливерпулем» команда проведет 13 сентября на выезде. Начало игры – 21.45 мск.

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