Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-20 : 1Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Софья Очигава: Все что могла сделать в спорте, уже сделала

Комментарии

30-летняя спортсменка Софья Очигава решила завершить карьеру боксера. Серебряный призер Олимпийский игр 2012, дважды чемпионка мира, обладатель серебряных и бронзовых наград на мировых первенствах о своем уходе заявила агентству «Р-спорт».

«Приняла решение о завершении карьеры, потому что все, что могла в спорте, уже сделала. Тем более, есть программы, с которыми очень тяжело продолжать карьеру. Есть сложности со здоровьем, оно в какой-то момент становится намного важнее. На сегодняшний день я тренирую спортивную школу, а также сборную Москвы. Не исключено, что в дальнейшем пойду в управление».

В качестве профессионального спортсмена Очигава начала выступать в 2016 году и провела два победных боя.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В андеркарде боя Уайлдер — Поветкин на профессиональном ринге дебютируют Очигава и Шарипова21 мая в андеркарте боя Деонтей Уайлдер — Александр Поветкин на профессиональном ринге дебютируют Софья Очигава и Фируза Шарипова.Очигава выступит в андеркарте перед боем Поветкин – УайлдерСеребряный призер Олимпиады-2012 Софья Очигава проведет свой первый поединок на профессиональном ринге 21 мая в Москве в андеркарте титульного боя между россиянином Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером.Очигава приняла решение перейти в профессиональный боксВице-чемпионка Олимпийских игр по боксу россиянка Софья Очигава заявила, что приняла решение о переходе в профессионалы.Софья Очигава может перейти в профессиональный боксРоссиянка Софья Очигава в 2016 году может перейти из любительского бокса в профессиональный.Софья Очигава: Может, в Ирландии теперь кризис закончится?Софья Очигава: Может, в Ирландии теперь кризис закончится?После награждения Софья Очигава поздравила свою соперницу Кэти Тэйлор, но в своем стиле отпустила несколько шпилек в адрес ее и судей.
Футбол
Браун Форбс стал игроком «Амкара»
Футбол
Де Бур отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Футбол
«Урал» – «СКА-Хабаровск». История противостояния
Футбол
«Динамо СПб» – «Зенит». Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург»
все новости
Софья Очигава
Софья Очигававсе новости