Софья Очигава: Все что могла сделать в спорте, уже сделала

30-летняя спортсменка Софья Очигава решила завершить карьеру боксера. Серебряный призер Олимпийский игр 2012, дважды чемпионка мира, обладатель серебряных и бронзовых наград на мировых первенствах о своем уходе заявила агентству «Р-спорт».

«Приняла решение о завершении карьеры, потому что все, что могла в спорте, уже сделала. Тем более, есть программы, с которыми очень тяжело продолжать карьеру. Есть сложности со здоровьем, оно в какой-то момент становится намного важнее. На сегодняшний день я тренирую спортивную школу, а также сборную Москвы. Не исключено, что в дальнейшем пойду в управление».

В качестве профессионального спортсмена Очигава начала выступать в 2016 году и провела два победных боя.