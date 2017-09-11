Галимов, Хафизуллин, Доус, Жукенов – лучшие игроки третьей недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лучших игроков третьей недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарь - Станислав Галимов («Торпедо»). Отразил 98,11% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,51, в одной из двух победных игр отстоял на ноль.



Лучшим защитник - Динар Хафизуллин (СКА). Завершил три победных матча из трех с положительным показателем полезности при общем показателе «+5», а также набрал в них 3 (1+2) очка.

Лучший нападающий - Найджел Доус («Барыс»). Помог команде победить в трех гостевых матчах, заработал в них 8 (7+1) очков при показателе полезности «+4». Нападающий в трех матчах забрасывал не менее двух шайб, сделав хет-трик в поединке с «Салаватом Юлаевым» и дубли во встречах с рижским «Динамо» и «Витязем». Снайперская серия Доуса продолжается уже шесть матчей подряд.

Лучший новичок - Дмитрий Жукенов («Авангард»). 20-летний игрок омского клуба не завершил ни одну из трех игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». 5 сентября в поединке против «Слована» Жукенов забросил свою первую шайбу в КХЛ. Нападающий «Авангарда» в среднем проводил на льду 8 минут 4 секунды.