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Алексей Игонин: «Зенит» недосчитался двух очков

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги матчи девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».

— Потерял или приобрел «Зенит» очки в матче с «Динамо»?
— Начну с того, что 0:0 — закономерный результат. «Динамо» ничью заслужило — мне импонировала их самоотдача, - приводит слова Игонина «Спорт день за днем» -  «Зенит»? Понравилось то, что петербуржцев не устраивал этот результат, они изо всех сил стремились забить победный мяч. «Зенит» приучил нас к победам, поэтому любая осечка теперь воспринимается как неудача. Сейчас «Зенит» превосходит «Динамо» в классе, поэтому мы ждали успеха в Химках, но… Конечно, побеждать в каждом матче невозможно, однако в данном случае «Зенит», конечно, недосчитался двух очков. 

— Почему это произошло?
— Масса обстоятельств. Во-первых, «Зенит» вновь играл медленно. С другой стороны, «Зенит» давно приучил нас к такой игре: и с «Ростовом», и с «Утрехтом» петербуржцы действовали в невысоком темпе. Манчини ссылается на матчи сборных? Не понимаю. Чтобы играть быстро, важно в первую очередь быстро передавать друг другу мяч, делая как можно меньше касаний. Пока же зенитовцы делают по три-четыре касания, часто поднимая головы в поисках продолжения. Причем здесь сборные? В современном футболе для скоростной игры не надо быстро бегать. Скорость мысли — вот ключевой фактор быстрого футбола!

— Продолжим разговор о матче с «Динамо». В чем другие причины невыразительной игры «Зенита»?
— Игра соперника. В первом тайме бело-голубые заставили петербуржцев большое внимание уделить обороне. Именно поэтому «Зенит» реже обычного использовал фланги — Смольников и Кришито больше внимания уделяли нейтрализации активных крайних нападающих «Динамо». Плюс Паредес искал продолжение атаки не через края, а через центр. Но после болезненного удара по голове так и не пришел в себя Дриусси, на разрушение был заточен Кузяев, не совсем синхронно открывался Кокорин. Все это и привело к сбою атакующего механизма «Зенита». Хорошо еще, что до перерыва петербуржцы не пропустили — в противном случае «Зенит» мог вообще проиграть этот матч.

Матч

Динамо - Зенит - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин

Предупреждения:

Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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