Андрей Кириленко: Наши баскетболисты в игре против Хорватии до конца сохраняли дисциплину
Источник: РФБКомментарии
Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу российской команды над Хорватией в 1/8 финала Евробаскета (101:78).
«С хорватами была идеальная игра в плане того, как эта команда выглядит, когда полностью соблюдает установку с самого начала. Матч с Хорватией – пример того, как может играть сборная, когда сохраняет дисциплину», – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.
В четвертьфинале россияне встретятся с
командой Греции, матч состоится 13 сентября.
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