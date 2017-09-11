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Андрей Кириленко: Наши баскетболисты в игре против Хорватии до конца сохраняли дисциплину

Источник:  РФБКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал победу российской команды над Хорватией в 1/8 финала Евробаскета (101:78).

«С хорватами была идеальная игра в плане того, как эта команда выглядит, когда полностью соблюдает установку с самого начала. Матч с Хорватией – пример того, как может играть сборная, когда сохраняет дисциплину», – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

В четвертьфинале россияне встретятся с командой Греции, матч состоится 13 сентября.

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