«Адмирал» обменял Александра Горшкова на денежную компенсацию

В результате обмена Александр Горшков перешел из «Адмирала» в хабаровский «Амур». Четыре года форвард провел в хоккейном клубе Владивостока, где сыграл 157 матчей и заработал 56 (26+30) очков.

На официальном сайте «Адмирала» указано, что Горшкова обменяли на денежную компенсацию, сумму сделки клуб решил не раскрывать.

В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний нападающий в пяти матчах заработал 2 (1+1) очка в 5 проведенных матчах.



