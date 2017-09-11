Рафаэль Надаль: Не могу сказать, что я был спокоен. Нервничал, но старался этого не показывать

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ставший победителем Открытого чемпионата США, поделился эмоциями после матча. Напомним, в финале турнира спортсмен одолел представителя ЮАР Кевина Андерсона со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

«Я очень счастлив. Эти были две прекрасные недели. По ходу турнира я повышал уровень своей игры и ощущал все больше уверенности в своих силах. Вновь сумел завоевать трофей в Нью-Йорке. Это очень много значит для меня. Нет лучшего способа завершить серию турниров «Большого шлема» после очень эмоционального сезона во всех аспектах.

Не могу сказать, что я был спокоен в финале. Я нервничал, но старался этого не показывать, чтобы не навредить себе. В финале турнира «Большого шлема» всегда будешь переживать и, возможно, упускать некоторые возможности сделать брейк. Я пару раз ошибся на приеме, Кевин сыграл отлично. Но это часть игры. Я был готов принимать такие моменты, чтобы в целом хорошо выступить на турнире», – приводит слова Надаля «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт US Open.