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Гендиректор «Динамо СПб»: Проведение встречи с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург» будет более правильным

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко прокомментировал проведение матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург».

- Провели совещание и пришли к договоренности провести встречу на арене «Санкт-Петербург». Погодные условия в городе сейчас не очень хорошие - представьте, придет народ полюбоваться футболом, и пойдет ливень. Там, по крайней мере, крышу можно закрыть. Уровень команд соответствующий, поэтому проведение встречи на стадионе «Санкт-Петербург» будет более правильным, - приводит слова Рубашко ТАСС.

Спортдиректор «Динамо СПб»: «Зениту» тоже интересно было не играть на малой арене «Петровского» или в Великом Новгороде

Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи в 20:00. 

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