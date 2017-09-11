Гендиректор «Динамо СПб»: Проведение встречи с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург» будет более правильным
Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко прокомментировал проведение матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург».
- Провели совещание и пришли к договоренности провести встречу на арене «Санкт-Петербург». Погодные условия в городе сейчас не очень хорошие - представьте, придет народ полюбоваться футболом, и пойдет ливень. Там, по крайней мере, крышу можно закрыть. Уровень команд соответствующий, поэтому проведение встречи на стадионе «Санкт-Петербург» будет более правильным, - приводит слова Рубашко ТАСС.
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Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи в 20:00.