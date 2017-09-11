Асенсио рискует пропустить матч против АПОЭЛа

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против кипрского клуба АПОЭЛ.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, в понедельник Асенсио занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, в то время как его команда проводила полноценную тренировку. Француз Карим Бензема также находится в лазарете «сливочных» и принять участие в матче не сможет.

Встреча «Реал» - АПОЭЛ пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 13 сентября.