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Кевин Андерсон: Я получил немало уроков, выйдя на корт против Надаля

Источник:  Газета.RuКомментарии

Представитель ЮАР Кевин Андерсон дал комментарий после поражения в финале Открытого чемпионата США. Напомним, спортсмен в решающем матче уступил Рафаэлю Надалю. Испанец одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

«Очень рад, что сумел дойти до финала и получил такой опыт. Немногие игроки получают такой шанс. Это очень нелегко. Я получил немало уроков, выйдя на корт в финале против Рафы. Это был тяжелый матч с соперником, который более 20 раз играл на такой стадии. Конечно, мне нужно было действовать лучше в ряде моментов. Но в целом я позитивно оцениваю прошедшие две недели.

Рафа сегодня усложнил мне задачу. Он принял очень много моих подач и в целом очень разнообразно действовал на приеме. По игре в защите Надаль – один из сильнейших игроков в туре. Я зарабатывал легкие очки, но меньше, чем рассчитывал. В ряде моментов я не очень хорошо выполнял первый удар после подачи, и это дорого мне стоило.

Я подавал хорошо, но у меня возникли трудности на приеме, так как Рафа – левша. За весь матч у меня не было ни одного брейк-пойнта. Это точно было нелегко. Он здорово читал мою подачу, а свою удерживал уверенно», – приводит слова Кевина «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт US Open.

Матч

Надаль Р. (Испания) - Андерсон К. (ЮАР) - 6:3, 6:3, 6:4

Место и дата

10 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция

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