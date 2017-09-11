Джек Скилле: КХЛ для меня – это вызов, другое восприятие хоккея

Новичок минского «Динамо» нападающий Джек Скилле поделился ожиданиями от дюбюта в КХЛ. Он состоится сегодня в домашнем матче с «Трактором».

- Джек, как твои первые дни в Минске?

- Нашел несколько ресторанов, где можно поужинать. Немного прогулялся по окрестностям, посмотрел город. И хочу сказать, что город очень красивый! Действительно чистый. Еще прекрасная арена. Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду сегодняшнего вечера. Надеюсь, соберется много болельщиков.

- Как дела с физическим состоянием?

- Супер! Уже почти неделю нахожусь в Минске. Тренировался самостоятельно, готовился дебютировать в этой домашней серии. И сейчас чувствую, что я готов!

- Сыграешь с Фонтэйном и Хауденом?

- Да. С Куинтоном хорошо знаком еще по «Флориде». Выступали вместе в сезоне 2012/13. Джастина тоже немного знал. В любом случае это североамериканские ребята. Думаю, никаких проблем не возникнет. Тем более могу общаться с ними на родном языке.

- Какие ожидания от встречи с «Трактором»?

- Полагаю, будет быстрая, активная игра. Европейская площадка отличается размерами от НХЛовских - так что для меня это вызов, другое восприятие хоккея. Но я очень жду вечера!