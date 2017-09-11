Шкарин и Крашенинников помогут сборной в суперфинале Евролиги

Чемпионы мира Антон Шкарин и Юрий Крашенинников вошли в состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги-2017.

В заявке российской команды 12 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Евролига пройдет в итальянском городе Террачина. Всего в турнире примут участие восемь команд. Сборная России сыграет в групповом этапе с командами Белоруссии, Украины и Италии. Финалы пройдут 17 сентября.