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Шкарин и Крашенинников помогут сборной в суперфинале Евролиги

Источник:  РФСКомментарии

Чемпионы мира Антон Шкарин и Юрий Крашенинников вошли в состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги-2017.

В заявке российской команды 12 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Евролига пройдет в итальянском городе Террачина. Всего в турнире примут участие восемь команд. Сборная России сыграет в групповом этапе с командами Белоруссии, Украины и Италии. Финалы пройдут 17 сентября.

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