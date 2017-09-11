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Александр Мостовой: Не знаю, что со мной. Играл на фоне серьезного недомогания

Источник:  Ночная хоккейная лигаКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой, который ныне является капитаном хоккейного клуба «Ледяные Волки», рассказал о планах команды из Ночной лиги.

Отметим, что новый сезон команда Мостового начала с победы, обыграв «Юган» (3:1) в дивизионе «Лига Надежды».

«Сегодня у меня непонятное состояние. Не могу понять, что произошло. Может быть, отравление? Перед выходом из дома выпил много таблеток. Но особо лучше не стало. Ребята на скамейке спрашивают: «Что с тобой?» А мне даже ответить непросто, так как на это нужно тратить дополнительные силы. В общем, играл на фоне серьезного недомогания. 

Втягивающий матч. Многие игроки команды собрались совсем недавно. Кто-то давно не играл. Я, допустим, месяц не катался. Форму поддерживал. После Сочи месяц отдохнул. Вернее, полечился. Потом пару раз покатался. Помучился со спиной. Но все равно держал себя в тонусе. 

После проигрыша в финале я говорил, что в следующем сезоне все возьму в свои руки? Хотим сейчас сделать именно так. Нужно как минимум выйти в финал. А там уже, сами понимаете, как получится. Мои функции, как всегда, – надежность, передачи и когда-нибудь голы», – цитирует Мостового пресс-служба лиги.

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