Шанхай примет minor-турнир от Perfect World
Инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере сообщил подробности minor-турнира от компании Perfect World.
В чемпионате примут участие десять команд, три из которых получат инвайты, а семь остальных пройдут через квалификации. Китай получит два слота на турнир, а СНГ, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия - по одному.
LAN-финал чемпионата пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае. Призовой фонд составит 300 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически