Шанхай примет minor-турнир от Perfect World

Инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере сообщил подробности minor-турнира от компании Perfect World.



В чемпионате примут участие десять команд, три из которых получат инвайты, а семь остальных пройдут через квалификации. Китай получит два слота на турнир, а СНГ, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия - по одному.



LAN-финал чемпионата пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае. Призовой фонд составит 300 000 долларов.

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