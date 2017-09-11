Хоккеист «Сибири» Артемов выбыл на месяц из-за травмы
Источник: ХК «Сибирь»Комментарии
Нападающий ХК «Сибирь» Артем Артемов получил травму в матче КХЛ с омским «Авангардом», из-за чего, по информации официального сайта новосибирского хоккейного клуба, пропустит месяц.
«Травму Артем получил в момент блокировки броска соперника. На восстановление понадобится четыре недели», - сообщается на сайте.
Напомним, в воскресенье «Сибирь» уступила «Авангарду» в овертайме со счетом 1:2. Артем Артемов принял участие в трех матчах и отметился одной заброшенной шайбой.
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