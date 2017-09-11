Лариса Ильченко стала послом ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка по плаванию Лариса Ильченко пополнит команду послов на Чемпионате Мира по футболу в 2018 году, сообщает портал «Новости Волгограда».

В качестве посла спортсменку представил глава Волгограда во время торжественных мероприятий, посвященных дню города.

«С днем рождения, любимый город. Наш город достоин самого лучшего. И право принимать игры чемпионата мира-2018 - это очередная наша победа. И сегодня мне особо приятно стать частью команды послов. И я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в историю подготовки к этому масштабному событию», - сказала Ильченко.

Напомним, что Лариса Ильченко выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине и является восьмикратной чемпионкой мира. Также пловчиха была факелоносцем эстафеты огня зимних Олимпийских игр.